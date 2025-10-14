Экс-судья Момотов отказался признать знакомство с авторитетом Карасём
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов не согласился с обвинением, что якобы помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовного наказания. Об этом он заявил на проходящем сегодня заседании Останкинского суда Москвы. По словам экс-судьи, давший против него показания свидетель оговорил его, а сам Момотов якобы даже не знаком с Карасём.
«Новиков [свидетель по данному делу] был когда-то моим студентом, я его даже плохо помню, в 2000-х годах было, я думаю, что он меня каким-то образом оговаривает, чтобы облегчить свою участь. Он писал жалобы во все инстанции: и в прокуратуру, и президенту, и в систему МВД. Все эти заявления проходили проверку, но нигде не нашли подтверждения», — приводит слова Момотова РИА «Новости».
По его утверждению, Новиков дважды был судим и испытывает неприязнь к судьям и к системе в целом. Также данный свидетель когда-то был лишён судейского статуса из-за подмоченной репутации и, возможно, хочет отомстить, отметил Момотов. Он добавил, что Новиков сидит в тюрьме и «под копирку излагает материалы, которые были изложены» другими лицами, выступающими на стороне обвинения.
Напомним, бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова обвиняют в связях с ОПГ и в незаконном получении имущества. Подозреваемый категорически отверг обвинения в незаконной предпринимательской деятельности и заявил, что иск разрушил его жизнь. Заседание в Останкинском суде Москвы по делу об изъятии имущества 10 октября было перенесено, так как Момотов попал в больницу. Сегодня, 14 октября, вновь начались судебные слушания. Адвокат заявил, что его подзащитный всё ещё в больнице. Однако Момотов явился в зал суда прямо посреди заседания. К слову, Генпрокуратура просит судью изъять у обвиняемого имущество, полученное коррупционным путём, на 9 миллиардов рублей.
