Экс-судья Момотов отказался признать знакомство с авторитетом Карасём

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов не согласился с обвинением, что якобы помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовного наказания. Об этом он заявил на проходящем сегодня заседании Останкинского суда Москвы. По словам экс-судьи, давший против него показания свидетель оговорил его, а сам Момотов якобы даже не знаком с Карасём.

«Новиков [свидетель по данному делу] был когда-то моим студентом, я его даже плохо помню, в 2000-х годах было, я думаю, что он меня каким-то образом оговаривает, чтобы облегчить свою участь. Он писал жалобы во все инстанции: и в прокуратуру, и президенту, и в систему МВД. Все эти заявления проходили проверку, но нигде не нашли подтверждения», — приводит слова Момотова РИА «Новости».

По его утверждению, Новиков дважды был судим и испытывает неприязнь к судьям и к системе в целом. Также данный свидетель когда-то был лишён судейского статуса из-за подмоченной репутации и, возможно, хочет отомстить, отметил Момотов. Он добавил, что Новиков сидит в тюрьме и «под копирку излагает материалы, которые были изложены» другими лицами, выступающими на стороне обвинения.