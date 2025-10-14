Бывший судья ВС РФ Момотов заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов на заседании по делу об изъятии имущества заявил о невозможности приобретения жилья в столице за годы службы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Экс-судья пояснил, что за весь период работы его общий доход составил от 75 до 85 миллионов рублей, однако этого оказалось недостаточно для покупки московской квартиры.

«За все годы работы судьёй я получил в районе 75-85 млн рублей. Я так и не смог купить квартиру в Москве. Сейчас у меня в собственности только одна квартира, не в столице, и одна машина», — сказал Момотов.

При этом он занимал высокие должности в судебной системе, включая пост председателя Совета судей РФ, а его полномочия были прекращены лишь в сентябре 2022 года по собственному заявлению об отставке.