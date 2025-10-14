Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 13:46

Бывший судья ВС РФ Момотов заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов на заседании по делу об изъятии имущества заявил о невозможности приобретения жилья в столице за годы службы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Экс-судья пояснил, что за весь период работы его общий доход составил от 75 до 85 миллионов рублей, однако этого оказалось недостаточно для покупки московской квартиры.

«За все годы работы судьёй я получил в районе 75-85 млн рублей. Я так и не смог купить квартиру в Москве. Сейчас у меня в собственности только одна квартира, не в столице, и одна машина», — сказал Момотов.

При этом он занимал высокие должности в судебной системе, включая пост председателя Совета судей РФ, а его полномочия были прекращены лишь в сентябре 2022 года по собственному заявлению об отставке.

Судья Верховного суда в отставке Момотов помог бизнесмену фиктивно принять участие в СВО
Судья Верховного суда в отставке Момотов помог бизнесмену фиктивно принять участие в СВО

Напомним, судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов, обвиняемый в связях с организованной преступной группой и незаконном приобретении имущества, не смог присутствовать на заседании Останкинского суда Москвы из-за нахождения в стационаре медицинского учреждения. Генпрокуратура требует изъять у него активы на 9 миллиардов рублей, полученные, по версии следствия, коррупционным путём. Ранее Момотов категорически отвергал все обвинения, заявляя, что иск разрушил его жизнь.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar