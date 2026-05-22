Пенсионерка из Воронежа дошла до Верховного суда из-за иска к Пугачёвой

86-летняя пенсионерка из Воронежской области подала жалобу в Верховный суд после того, как нижестоящая инстанция отказалась принять её иск к певице Алле Пугачёвой о защите чести на 15 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель её семьи Михаил Романов.

Поводом для обращения в суд стало интервью Пугачёвой, в котором, по мнению пенсионерки, содержатся некорректные высказывания на острые общественно-политические темы. Истица хочет, чтобы суд признал эти слова не соответствующими действительности и порочащими её честь.

Однако районный суд Воронежа вернул иск, посчитав, что дело ему не подсудно. Женщина обжаловала это решение в апелляции, но безуспешно. Теперь её представители подали жалобу в Верховный суд России.

«Анастасия Никифоровна лично хотела принять участие в слушании, поэтому просила рассмотреть иск в ближайшем к ней суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья», — пояснил Романов.

В случае победы в суде Анастасия Никифоровна намерена перечислить деньги в фонд «Защитники Отечества».

Сама Пугачёва, которая после начала СВО уехала из России, пока никак не комментирует эту ситуацию. Юристы считают, что у пенсионерки мало шансов выиграть процесс, так как для привлечения знаменитости к ответственности необходимо доказать прямой умысел и распространение именно клеветы.

Напомним, 86-летнюю пенсионерку задели высказывания «примадонны» в интервью проекту «Скажи Гордеевой*» журналиста Катерины Гордеевой*, вышедшем в сентябре 2025 года. По мнению женщины, в нём содержались порочащие слова о президенте России, армии и правоохранительных органах, а также восхваление сепаратиста Джохара Дудаева.

