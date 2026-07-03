Москвичке, забившей кальян на куличе, изменили реальный срок на условный

Президиум Московского городского суда изменил приговор Ксении Белоусовой, ранее осуждённой по делу о публикации фотографии и видео с использованием кулича в качестве элемента кальяна. После пересмотра дела девушку освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Решение было принято 3 июля по итогам рассмотрения кассационного представления прокуратуры. Суд удовлетворил его частично.

Ранее мировой судья признал Белоусову виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Основанием для уголовного преследования стала публикация в социальной сети фото и видеозаписей, на которых кулич использовался как часть кальянной чаши.

После пересмотра дела президиум Мосгорсуда переквалифицировал наказание по статье 148 УК РФ, назначив Белоусовой 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд отменил решение об аннулировании условного срока по предыдущему приговору.

Приговор Лефортовского районного суда от августа 2025 года о трёх годах лишения свободы условно с испытательным сроком три года будет исполняться самостоятельно, без направления осуждённой в колонию.