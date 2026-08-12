ИИ вместо списка грехов: Священник объяснил, как нейросеть может помочь перед исповедью

Искусственный интеллект можно использовать при подготовке к исповеди, если он помогает человеку увидеть собственные недостатки и понять причины своих поступков. Об этом Life.ru рассказал священник Стахий Колотвин.

Общение с любым ChatGPT или аналогами искусственного интеллекта — это всё равно общение с самим собой. Недостаток любых программ ИИ заключается в том, что они подстраиваются под собеседника. Стахий Колотвин Священник РПЦ, проповедник и миссионер

По словам священника, нейросеть не способна изменить человека и нередко потакает его желаниям. Однако при благой цели и грамотно составленном запросе она может помочь сформулировать проблему, которую пользователь из-за гордости или обиды не замечает самостоятельно.

Например, чат-боту можно показать переписку после ссоры и попросить определить, какая фраза могла задеть друга, родителей или супруга. ИИ лишь выдвинет предположение, а человеку предстоит самому проанализировать ответ и признать, что его слова могли прозвучать болезненно. Это может быть полезно и в семейных конфликтах, где мужчины и женщины порой по-разному воспринимают сказанное.

Колотвин объяснил, что перед исповедью верующий должен работать не только сердцем, испытывая покаяние, но и разумом. Технология может помочь человеку понять свои ошибки и приблизиться к ответу на вопрос, почему одни и те же грехи повторяются из месяца в месяц.

Священник предостерёг от механического зачитывания готового списка проступков без попытки разобраться в их причинах. По его словам, одного перечисления недостаточно: человеку необходимо понять, как выбраться из «греховной ямы». Лучше всего в этом помогает беседа со священником, но нейросеть, обученная на святоотеческих текстах и публикациях духовенства, способна подсказать первоначальное направление.

«В целом на 90% я поддерживаю такой необычный метод, который приходит в голову современной молодёжи. Где оставшиеся 10%, которые могут вызвать настороженность? Это когда человек делает это ради развлечения, когда у него нет покаянного чувства, а есть желание поразвлекаться кощунственным образом. Если человек с кощунственным настроем будет обращаться к программам ИИ, то, поскольку программа подстраивается под собеседника, он только усилит своё кощунство. В этом, безусловно, есть риск», — заключил Колотвин.

При этом нейросеть остаётся вспомогательным инструментом и не может заменить ни священника, ни церковное таинство. Ранее Life.ru рассказывал, что создаваемый в России православный ИИ планируют применять для просвещения, изучения религиозных данных и расшифровки древних рукописей, но принимать исповедь он не будет.