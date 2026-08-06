Россиянам раскрыли, как распознать у себя «ИИ-психоз» и не потерять связь с реальностью

Диагноза «ИИ-психоз» сегодня не существует ни в Международной классификации болезней, ни в других официальных классификаторах психических расстройств. Об этом «Газете.ru» рассказал психолог Родион Чепалов. С таким диагнозом, по его словам, нельзя получить больничный, лечь в стационар или оформить лечение — на практике врачи будут ставить другие состояния, если для этого есть основания.

Чтобы новый диагноз появился в международных системах, требуются годы исследований, сотни научных работ и статистические данные. Поэтому корректнее говорить не об отдельном заболевании, а о случаях, когда искусственный интеллект становится частью уже существующих психических проблем или усиливает их. Наиболее тревожный признак — потеря критического отношения к ИИ: когда человек перестаёт проверять информацию, воспринимает ответы нейросети как абсолютную истину и изолируется от близких.

Опасность возникает не от самого ИИ, а от усиления отрыва от реальности. Человек может принимать серьёзные решения, опираясь исключительно на ответы программы. Профилактика, по мнению эксперта, похожа на профилактику интернет-зависимости: развитие критического мышления, проверка информации по нескольким источникам, сохранение живого общения и понимание того, что искусственный интеллект — это инструмент, а не сверхразум.

А ранее Life.ru писал, что ИИ распознал у человека микроинсульт по нарушению речи. Пользователь Reddit раскрыл, что общение с Claude помогло ему вовремя обратиться за медицинской помощью после внезапного нарушения речи. Во время переписки он неожиданно перестал нормально формулировать мысли.