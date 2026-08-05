ИИ так сойдёт: Какое наказание грозит работнику за бездумное использование нейросетей

За бездумное использование нейросетей на работе сотрудников могут наказать вплоть до увольнения, если они без проверки копируют ответы ИИ, нарушают внутренние правила компании или ставят под угрозу коммерческую тайну, предупредил судебный юрист Владимир Комсолев.

По его словам, сам факт обращения к искусственному интеллекту не является основанием для увольнения. Если сотрудник обязан самостоятельно анализировать и сверять документы, то использование непроверенного ответа нейросети является ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

В таком случае возможно увольнение по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ: за неоднократное нарушение трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания. Риски для работника возрастают, если использование ИИ приводит к ошибкам, утечке коммерческой тайны, нарушению сроков или внутренних стандартов.

«Оспорить в суде это решение тоже можно. Суды часто встают на сторону работника, если нет чётких внутренних правил по использованию ИИ и если работодатель не доказал реальный ущерб или регулярность нарушений», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее директор по продажам московской инженерной компании лишилась должности после обвинений в разглашении коммерческой тайны. Среди претензий работодателя оказался и факт загрузки внутренних документов в китайскую нейросеть DeepSeek.