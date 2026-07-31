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31 июля, 11:53

«Технологии обновляются быстрее программ»: Как ИИ изменил систему образования в России

Эксперт Хисюков: ИИ поставил под сомнение действующую модель высшего образования

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Искусственный интеллект меняет модель высшего образования, поскольку университеты больше не обладают исключительным доступом к знаниям, заявил старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» Эдуард Хисюков.

По его словам, роль преподавателя теперь заключается не столько в передаче информации, сколько в развитии критического мышления. Студентов необходимо учить проверять ответы нейросетей, анализировать факты, правильно формулировать запросы и самостоятельно принимать решения.

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«Технологии обновляются каждые несколько месяцев, тогда как образовательные программы традиционно пересматриваются значительно медленнее», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Из-за этого вузы рискуют выпускать специалистов, чьи навыки устаревают ещё до окончания обучения. Ещё одной угрозой можно считать неравный доступ к современным языковым моделям, вычислительным ресурсам и цифровым платформам. Конкурентоспособность высшего образования будет зависеть от способности готовить специалистов, которые умеют работать с ИИ, сохраняя ответственность и самостоятельность, полагает преподаватель.

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К слову, россияне всё чаще доверяют искусственному интеллекту личные переживания: общение с чат-ботом создаёт ощущение безопасности и помогает снять напряжение. Однако нейросеть не заменит психолога, предупредила эксперт.

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Борис Эльфанд
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