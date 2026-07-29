Меню придумала нейросеть, заказ принимает ИИ: в Москве открыли ресторан будущего

Первый в России ресторан, где значительная часть обслуживания и управления передана искусственному интеллекту, открылся в Москве. Гостей встречают виртуальные официанты и кассиры, которые общаются с посетителями и принимают заказы.

По данным РИА Новости, ИИ-официант помогает выбрать блюдо, рассказывает о его составе, калорийности и соотношении белков, жиров и углеводов. Система также предупреждает об аллергенах и позволяет исключить нежелательные ингредиенты из заказа.

Нейросети задействованы не только в общении с посетителями. С их помощью создали меню и технологические карты с инструкциями по приготовлению блюд. Всего в работе заведения используется около 20 ИИ-систем.

На кухне установили видеоаналитику, которая следит за порядком и соблюдением технологии приготовления. Аналогичная система распознаёт сотрудников при выходе на работу и автоматически фиксирует начало смены.

Отдельный ИИ-инструмент анализирует финансовые показатели ресторана. Нейросеть отслеживает расходы по 15 параметрам и формирует отчёты для владельцев.

При этом речь не идёт о полностью безлюдном ресторане: блюда продолжают готовить сотрудники. Искусственный интеллект заменяет или дополняет персонал при оформлении заказов, консультировании гостей, учёте и контроле внутренних процессов.

Ранее Life.ru рассказывал, как нейросети начали использовать вместо сомелье. ИИ помогает посетителям ресторанов подобрать вино под блюдо и заранее сформулировать свои предпочтения перед разговором с живым специалистом.