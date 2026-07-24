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24 июля, 11:19

«Исповедь алгоритму»: Почему люди доверяют ИИ самое сокровенное

Эксперт Короткова: Россияне доверяют ИИ переживания, но это не заменит психолога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Россияне всё чаще доверяют искусственному интеллекту личные переживания: общение с чат-ботом создаёт ощущение безопасности и помогает снять напряжение. Однако нейросеть не заменит психолога, предупредила 360.ru эксперт Светлана Короткова.

Поводом стала утечка запросов пользователей DeepSeek, где люди рассказывали о проблемах в отношениях, тревоге и сомнениях. По словам Коротковой, главная причина — потребность быть услышанным без страха осуждения. Чат-бот доступен 24/7, не перебивает, и проговаривание мыслей помогает структурировать их и снизить внутреннее напряжение.

Но есть и риски: нейросеть работает только с текстом, не видя эмоционального состояния пользователя. Она не способна отличить истинное желание от внутреннего конфликта. Важно не перекладывать на алгоритмы принятие решений и не впадать в иллюзию их всемогущества. Современные технологии — полезный инструмент, но не замена живому специалисту.

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А ранее Life.ru писал, что запросы россиян к DeepSeek оказались в открытом доступе в Google. Кто-то в деталях описал нейросети свои переживания из-за сухого ответа «ок» в личной переписке. Пользователь признался, что потратил полчаса на мучительные попытки интерпретировать сообщение, в котором не было ни восклицательного знака, ни смайла.

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Дарья Нарыкова
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