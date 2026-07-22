«Как ПДД»: Россиян призвали вкладывать в головы школьников правила работы с ИИ

Школьников необходимо учить безопасному использованию искусственного интеллекта, заявил заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании ВШЭ Александр Милкус в эфире радио «Комсомольская правда». Поводом для обсуждения стали данные исследования Высшей школы экономики: нейросетями пользуются 68% учеников 6–7-х классов и 90% старшеклассников, причём массовое распространение ИИ среди детей произошло именно в течение последнего учебного года.

«Вопрос теперь не в том, что они используют: давайте мы им запретим и заставим думать своей головой. Вопрос в том, как эти нынешние особенности использовать для того, чтобы развивать детей, стимулировать их критическое мышление и вообще учить думать в школе, не надеясь только на искусственный интеллект», — отметил эксперт.

Милкус напомнил, что нейросети могут ошибаться, придумывать факты и ссылаться на непроверенные источники, а критическое мышление, по данным физиологов, формируется только к 14–15 годам. По его мнению, внедрять навыки работы с ИИ нужно так же настойчиво, как обучают правилам дорожного движения — во 2–4-м классах, с повторением и закреплением. Он призвал родителей и учителей объяснять детям необходимость перепроверять информацию, полученную от любых нейросетей.

Ранее сообщалость, что новый стандарт для старшеклассников планирует включить навыки осознанного и безопасного применения ИИ, а не просто пользования нейросетями, пояснил доцент Дмитрий Сошников. Он отметил, что школьники быстро осваивают генеративные модели, но поручение им писать тексты мешает развитию самостоятельного мышления и способности формулировать мысли. Подросткам важно продолжать писать сочинения и эссе самим, даже если ИИ делает это быстрее.