В Госдуме предложили запретить соцсети для поколения, выросшего с планшетом вместо соски. Но только до 14 лет

Депутат Государственной думы Михаил Делягин прокомментировал идею введения в России возрастных ограничений для доступа к социальным сетям по аналогии с недавним решением властей Франции. Парламентарий в беседе с Life.ru признал серьёзность проблемы, но высказался против огульных запретов, предложив более тонкую настройку.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин прокомментировал идею введения в России возрастных ограничений для доступа к социальным сетям. Видео © Life.ru

Делягин сослался на научные данные о том, что у поколения, «выросшего с планшетом вместо соски», структуры мозга отличаются повышенной пластичностью и меньшей сформированностью. По его словам, таким детям объективно сложнее концентрироваться, усваивать знания и последовательно добиваться поставленных жизненных целей.

Парламентарий напомнил, что запрет на соцсети для детей уже вводят в разных странах, в том числе в Австралии и Франции, однако сам он считает, что запрещать всё подряд — это глупость. Ведь где в таком случае школьникам смотреть мультфильмы, обучающие и образовательные программы.

«То есть соцсети необходимы, они часть нашей жизни. Но нужно смотреть, во-первых, какие? Потому что учёные говорят, что разрушительное воздействие на мозг оказывают короткие, яркие, не связанные друг с другом эмоционально вовлекающие ролики, которые хаотично меняются. Это TikTok и, я думаю, некоторые другие форматы», — подчеркнул он.

Именно такие платформы, убеждён парламентарий, детям следовало бы закрыть, оставив при этом всё остальное. Он выразил уверенность, что во времена всеобщей цифровизации эта задача не является технически неразрешимой. Что касается конкретного возраста, то французскую планку в 15 лет Делягин счёл неудачной для России.

«Если у нас уголовная ответственность наступает с 14 лет — ну что, дорогие друзья, значит, уголовная ответственность уже наступила, а TikTok полистать ещё нельзя. Нестыковочка. Поэтому я думаю, что до 14 лет», — подытожил он.

Напомним, во Франции с 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными платформами. Инициатива уже одобрена обеими палатами парламента — Национальным собранием и Сенатом, и теперь остаётся только вердикт Конституционного совета для запуска конкретных шагов по защите детей в цифровой среде. Ключевое требование к владельцам интернет-ресурсов заключается в обязательном внедрении механизмов верификации возраста, а также в полном удалении учётных записей лиц, не достигших 15-летия. Нововведения затронут и подростков старшего возраста. Для пользователей от 15 до 18 лет будет введён так называемый цифровой комендантский час.