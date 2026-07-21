Макрон: С 1 сентября во Франции детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями

Закон, ограничивающий использование социальных платформ несовершеннолетними, начнёт действовать во Франции с 1 сентября. О подписании документа сообщил президент республики Эмманюэль Макрон. Речь идёт о детях до 15 лет.

В своей публикации глава государства напомнил о данном ранее обещании. Теперь же, по его словам, парламентарии одобрили инициативу, и дело остаётся за Конституционным советом, после чего последуют конкретные шаги для защиты детей в цифровой среде.

Проект направлен на ограждение подростков от онлайн-угроз. Документ получил поддержку обеих палат: Национального собрания и Сената.

Ключевое требование к площадкам — обязательное внедрение инструментов для верификации возраста. Владельцам ресурсов предстоит удалить страницы лиц младше 15 лет, чтобы полностью исключить их присутствие в Сети.

Нововведения коснутся и пользователей старшего возраста. Для тинейджеров от 15 до 18 лет вводится так называемый «цифровой комендантский час», который лимитирует время нахождения на интернет-ресурсах.

Реализация будет поэтапной. Сразу после запуска закона перестанут регистрировать новые профили для указанной возрастной группы. Устранение уже существующих учётных записей запланировано до 1 января 2027 года.

Как отмечается в местной прессе, Франция окажется первой страной на континенте, внедрившей столь строгие возрастные цензы для виртуальных платформ.

Во многих странах мира действуют или обсуждаются меры по ограничению доступа детей к интернету и социальным сетям. Одни из самых жёстких мер правила приняла Австралия, где с конца 2025 года введён запрет на использование ряда социальных платформ детьми младше 16 лет. В ряде штатов США действуют законы, требующие согласия родителей на регистрацию несовершеннолетних в соцсетях или предусматривающие обязательную проверку возраста. В Великобритании и странах Евросоюза интернет-платформы обязаны усиливать защиту детей, ограничивать доступ к вредному контенту и применять системы проверки возраста для отдельных онлайн-сервисов. Аналогичные инициативы по усилению контроля за использованием интернета несовершеннолетними обсуждаются и в других государствах.