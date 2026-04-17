Подавляющее большинство россиян выступили за ограничение соцсетей для подростков

Большинство россиян выступают за ограничение доступа детей к нежелательному контенту. По данным последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, такую меру поддержали 83% участников, против — 13%, ещё 4% не определились. Такая же доля респондентов одобрила идею подтверждения возраста при использовании соцсетей.

Против высказался примерно каждый десятый, часть опрошенных затруднилась с ответом. Основную ответственность за безопасность несовершеннолетних в сети (63%) возлагают на родителей и семью. За участие государства высказались 13%, ещё часть считает, что важную роль должны играть платформы, образовательные учреждения и сами дети.

Поддержку получила и инициатива о согласии взрослых на регистрацию аккаунта: «скорее за» — 76%, «против» — 17%. Похожие оценки и у идеи ограничивать время, проводимое в соцсетях. Отвечая на вопрос о допустимом возрасте самостоятельного использования платформ, 43% назвали диапазон 16–18 лет.

Ещё 38% считают приемлемыми 13–15 лет, меньшая доля высказалась за доступ до 12 лет. Специалисты подчеркивают, что дети особенно уязвимы к вредному контенту в раннем возрасте.

Напомним, законопроекты по ограничению доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в последние месяцы обсуждают во многих странах Европы. Дальше пошли власти США, Индии, Австралии, Индонезии и Бразилии, где такие нормы либо находятся в процессе принятия, либо уже работают. Последними подобное решение приняли власти Греции.