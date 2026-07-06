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6 июля, 09:38

Родителям рассказали, каким навыкам работы с ИИ должны обучиться школьники

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Навыки работы с искусственным интеллектом планируют включить в новый стандарт для старшеклассников. Речь идёт не просто об умении пользоваться нейросетями, а об осознанном и безопасном применении ИИ, рассказал доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук МАИ Дмитрий Сошников.

По его словам, школьники и так быстро осваивают генеративные модели. Проблема в другом: если ребёнок с ранних лет поручает ИИ писать за него тексты, он хуже учится формулировать мысли, а значит, и думать самостоятельно. Подросткам важно продолжать писать сочинения, эссе и другие тексты самим, даже если ИИ может сделать это быстрее.

Чрезмерное общение с ИИ может спровоцировать шизофрению, предупредил психолог
Чрезмерное общение с ИИ может спровоцировать шизофрению, предупредил психолог

При этом создать один «учебник по ИИ» сложно: технологии меняются слишком быстро. Поэтому учителям и школьникам полезнее осваивать нейросети вместе: пробовать применять их к конкретным задачам и разбирать, где ИИ помогает, а где может навредить.

«Важно формировать у детей любопытство и стремление учиться всю жизнь — ведь без этого в современном мире не обойтись», — заключил собеседник RG.ru.

В России планируют ускорить мобильный интернет с помощью ИИ
В России планируют ускорить мобильный интернет с помощью ИИ

Напомним, Министерство просвещения России намерено утвердить обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11-х классов. В список метапредметных результатов, которые должны освоить ученики, впервые войдут навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

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Борис Эльфанд
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