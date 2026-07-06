В России планируют ускорить мобильный интернет с помощью ИИ

Искусственный интеллект планируют массово внедрять в российскую телеком-отрасль. Об этом говорится в материалах Минцифры, подготовленных для межведомственного согласования при обновлении Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

Один из ожидаемых эффектов — рост скорости мобильного интернета. Для этого предлагается создавать национальные ИИ-платформы, которые будут управлять сетями связи, распределять радиочастотный спектр в динамическом режиме и заранее прогнозировать нагрузку.

В материалах Минцифры отмечается, что российские операторы уже тестировали такие решения. Пилотные проекты показали увеличение пропускной способности сетей на 20–30% и снижение задержек примерно на 50%.

Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает такие оценки реалистичными. По его словам, применение ИИ действительно может ускорить мобильный интернет в России за счёт более эффективного управления сетевой нагрузкой.

«На сотовых сетях ИИ управляет распределением трафика, оптимизацией радиопараметров и диагностикой сбоев в реальном времени, автоматически перенастраивая ресурсы. При этом эффект достигается не только на сетях 5G но и на действующем LTE...» — отметил собеседник газеты «Известия».

К слову, мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35–44 года.