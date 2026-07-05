В июле утвердят новый стандарт обучения в 10-11-х классах

Министерство просвещения России намерено утвердить обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11-х классов уже в июле текущего года. Документ начнёт действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил глава ведомства Сергей Кравцов, комментируя предстоящие изменения в системе школьного образования.

По словам министра, ключевые учебные дисциплины — математика, физика, химия и биология — получат более практико-ориентированное содержание. Кроме того, в список метапредметных результатов, которые должны освоить ученики, впервые войдут навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

Новый стандарт, как ожидается, позволит учащимся осваивать знания, соответствующие их образовательным и профессиональным планам, а также запросам будущего рынка труда.

Также ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах со второго полугодия 2026/27 учебного года начнётся поэтапное введение нового предмета — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). По его словам, ведомство уже готовит учебники для этой дисциплины. Как уточнил глава Минпросвещения, в 2026/27 учебном году ДНКР начнут изучать в 5-х классах — на это отведено 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет появится в 6-х и 7-х классах по 34 часа в каждом.