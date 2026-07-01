Кравцов: Со второго полугодия в российских школах введут новый предмет

В российских школах со второго полугодия 2026/27 учебного года начнётся поэтапное введение нового предмета – «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уже готовит учебники для этой дисциплины.

Как уточнил глава Минпросвещения, в 2026/27 учебном году ДНКР начнут изучать в 5-х классах – на это отведено 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет появится в 6-х и 7-х классах по 34 часа в каждом.

Цель новой дисциплины – формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В рамках уроков ученики будут знакомиться с жизнью и взглядами государственных, общественных и культурных деятелей, учёных и военных, включая героев спецоперации. Как подчеркнул Кравцов, это поможет «укоренить созидательные ценности» на конкретных примерах.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о росте среднего балла ЕГЭ по отдельным предметам. В этом году больше школьников выбрали естественно-научные дисциплины, вырос средний балл по профильной математике и химии.