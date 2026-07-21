Запросы россиян к DeepSeek оказались в открытом доступе в Google

Личные запросы российских пользователей к китайской нейросети DeepSeek неожиданно появились в открытой выдаче поисковой системы Google.

Содержимое переписки людей с искусственным интеллектом оказалось весьма причудливым. Один из пользователей загрузил в чат рабочую документацию и попросил устроить на её основе «весёлую бухгалтерскую игру». Другой человек пытался перефразировать серьёзный аналитический материал о криптовалютах и драгоценных металлах, озаглавив итоговый текст как «Будущее за акционным юанем».

Некоторые запросы носили глубоко личный характер. Кто-то в деталях описал нейросети свои переживания из-за сухого ответа «ок» в личной переписке. Пользователь признался, что потратил полчаса на мучительные попытки интерпретировать сообщение, в котором не было ни восклицательного знака, ни смайла. Ещё один посетитель сервиса интересовался необходимостью визита к психиатру после рискованного кулинарного эксперимента: он смешал оставшийся от обеда суп с кетчупом и ванильным мороженым.

Эти и многие другие откровения стали достоянием общественности после того, как в открытый доступ попала сама база данных DeepSeek, пишет «База». В результате того инцидента утекло свыше миллиона записей, включая полную историю чатов и ключи API.

Ранее нейросеть Claude от компании Anthropic инициировала массовую блокировку учётных записей пользователей из России. Без доступа к сервису остались несколько сотен человек, преимущественно IT-специалисты и предприниматели.