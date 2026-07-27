Топ-менеджера московской компании уволили за передачу данных через DeepSeek

Директор по продажам московской инженерной компании лишилась должности после обвинений в разглашении коммерческой тайны. Среди претензий работодателя оказался и факт загрузки внутренних документов в китайскую нейросеть DeepSeek. Об этом говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Бывшая сотрудница компании попыталась через суд оспорить своё увольнение и добиться выплаты «золотого парашюта» в размере 5 миллионов рублей, однако её требования не удовлетворили. Женщина занимала должность директора по продажам менее полугода, а её ежемесячный оклад превышал 800 тысяч рублей. После расторжения трудового договора она настаивала на изменении основания увольнения и выплате компенсации.

Работодатель заявил, что причиной ухода стало разглашение коммерческой тайны. По версии компании, сотрудница пересылала рабочие материалы на личную электронную почту, указывая свой адрес в скрытой копии корпоративных писем. Кроме того, в компании утверждали, что часть документов из защищённых внутренних ресурсов была загружена женщиной в сервис искусственного интеллекта DeepSeek. По мнению работодателя, это создало риск утечки конфиденциальной информации.

Суд пришёл к выводу, что у сотрудницы не было служебной необходимости переносить закрытые данные на внешние ресурсы и использовать сторонний сервис для обработки корпоративных материалов. Также компания указала, что после раскрытия сведений во время переговоров с одним из поставщиков контрагент перестал выходить на связь. Работодатель дополнительно сообщил о невыполнении планов продаж со стороны бывшего руководителя.

Во время разбирательства фирма предлагала заключить мировое соглашение, изменить формулировку увольнения и выплатить более 400 тысяч рублей, однако женщина отказалась. В итоге суд не нашёл оснований считать увольнение незаконным и отклонил иск.

Ранее стало известно, что часть переписок российских пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказалась доступна через поисковую выдачу Google. В открытый доступ попали различные запросы к искусственному интеллекту, среди которых были и рабочие материалы. Так, один из пользователей загрузил в чат служебную документацию и попросил превратить её в формат «весёлой бухгалтерской игры».