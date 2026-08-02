Как не потерять работу через пять лет: Профессор экономики назвал главные навыки будущего

Летний отпуск часто заставляет людей задуматься о стабильности своего рабочего места. Однако устойчивость положения сотрудника зависит не только от состояния экономики или стратегии компании. Всё большее значение приобретает способность человека развивать компетенции, которые будут востребованы в меняющемся мире. О том, какие навыки помогут сохранить профессиональную востребованность в ближайшие годы, Life.ru рассказал профессор факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров.

Для сохранения конкурентоспособности специалисту необходима внутренняя профессиональная опора. Она строится на понимании собственных сильных сторон, готовности развиваться и брать ответственность за результат. Такой подход помогает избежать профессионального выгорания, поскольку человек не просто выполняет задачи, а осознанно управляет своим профессиональным развитием.

Работодатели сейчас оценивают сотрудников по набору универсальных компетенций. В ближайшие пять лет особенно востребованными будут аналитическое и критическое мышление. Эти навыки позволяют проверять информацию, выявлять причинно-следственные связи и принимать решения на основе фактов. Не менее важно системное мышление — способность видеть взаимосвязь процессов и понимать, как одно решение влияет на работу команды, подразделения или компании в целом. Иван Петров Профессор факультета экономики и бизнеса Финансового университета

Коммуникация, устойчивость и способность учиться

Рынок труда всё выше ценит специалистов, которые способны принимать взвешенные решения в условиях неопределённости. Такой сотрудник умеет оценивать риски, грамотно расставлять приоритеты и отделять действительно важную информацию от информационного шума. Не менее востребованы проактивность, ответственность за результат и способность самостоятельно находить решения, а не ждать подробных инструкций от руководителя.

Особую роль играют коммуникативные навыки. Умение вести переговоры, аргументированно отстаивать свою позицию, понятно объяснять сложные решения и эффективно работать в команде становится не менее важным, чем профессиональные знания. Всё большую ценность приобретают лидерские качества, способность объединять людей вокруг общей цели и организовывать совместную работу независимо от занимаемой должности.

Современная рабочая среда меняется настолько быстро, что работодатели всё чаще ценят не способность долго работать в условиях стресса, а умение сохранять ясность мышления, быстро адаптироваться к изменениям и восстанавливаться после неудач.

По данным Future of Jobs Report 2025 Всемирного экономического форума, к 2030 году около 39% ключевых профессиональных навыков изменятся. Среди наиболее востребованных работодатели называют аналитическое мышление, способность быстро обучаться, психологическую устойчивость, лидерские качества и адаптивность.

Работа с искусственным интеллектом

Способность к непрерывному обучению становится одним из главных факторов сохранения профессиональной востребованности. Конкурентное преимущество получат специалисты, которые регулярно осваивают новые технологии и профессиональные инструменты, понимают принципы их работы, критически оценивают результаты и быстро адаптируют их к решению практических задач.

Уже сегодня преимущество получает не тот, кто просто умеет пользоваться искусственным интеллектом. Ценится специалист, способный профессионально оценить результат работы нейросети, выявить ошибки, проверить достоверность информации, спрогнозировать возможные последствия и принять окончательное решение.

Ранее Life.ru рассказывал, почему короткий отпуск на море нередко оставляет людей ещё более уставшими. В разгар лета многие стараются вырваться на отдых хотя бы на несколько дней, однако такой формат иногда становится для организма большим стрессом, чем привычный рабочий ритм.