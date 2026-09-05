«Тёмную пора устраивать»: Россиянка засудила соседок за сообщения в домовом чате

Жительница Твери отсудила у соседок 125 тысяч рублей компенсации морального вреда за систематические оскорбления и угрозы в домовом чате. Истица требовала один миллион рублей, но суд частично удовлетворил иск, взыскав с одной ответчицы 100 тысяч, с другой — 25 тысяч рублей. Это следует из материалов суда.

Конфликт разгорелся в 2025 году после того, как соседки пожаловались женщине на шумного арендатора в её квартире. По данным суда, с марта по август ответчики допустили около 50 оскорблений, из которых более 20 — в общедомовых чатах мессенджеров, а 26 — в личной переписке и телефонных звонках.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях содержались уничижительные характеристики личности и поведения истицы, намёки на психическое расстройство, а также прямые угрозы («тёмную пора устраивать»). В телефонном разговоре одна из ответчиц оскорбила женщину нецензурной бранью и пригрозила избиением.

Суд отметил, что высказывания не могут быть отнесены к допустимым оценочным суждениям, и подчеркнул, что публичная характеристика истицы как «неадекватной женщины» наносит ущерб её деловой репутации. Один из ответчиков уже обжаловал решение .

Ранее юрист Людмила Айвар предупреждала россиян об ответственности за оскорбления в домовых чатах. По её словам, за публичные оскорбления (мат, «свинья», «вор», «мошенник») в таких группах грозит штраф до 10 тысяч рублей, клевета — более серьёзными последствиями, а угрозы вроде «я тебе устрою» или «убью» могут повлечь уже уголовную ответственность.