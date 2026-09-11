Спрятал тело в подвале: Мужчина признался в убийстве матери семерых детей спустя 28 лет

В Великобритании 66-летний Тревор Данкли признался в убийстве 33-летней Патрисии Лэшли, которая пропала почти 28 лет назад. Мужчина также признал вину в том, что помешал законному захоронению её тела, пишет Daily Mail.

Лэшли, мать семерых детей, исчезла в сентябре 1998 года в городе Дадли. Последний раз её видели возле дома на Hall Street. Полиция установила, что женщина и Данкли были знакомы.

На заседании суда в Вулверхэмптоне защита сообщила, что после убийства Данкли спрятал тело женщины в подвале. Там оно пролежало до разложения.

Примерно через год мужчина избавился от останков. По данным британских СМИ, скелет он выбросил вместе с мусором. Тело Лэшли так и не нашли.

Расследование продолжалось десятилетиями. В июле 2026 года Данкли предъявили обвинение, а 11 сентября он признал вину в суде. Приговор ему должны вынести 6 ноября. До этого времени мужчина останется под стражей.

Полиция всё ещё просит откликнуться людей, которые знали Лэшли или Данкли в конце 1990-х. Следователи рассчитывают восстановить полную картину произошедшего и дать семье погибшей ответы после почти трёх десятилетий ожидания.

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