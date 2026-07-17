В США убийство 45-летней давности раскрыли благодаря соусу и газировке из мусора

В США арестован 79-летний Ларри Дин Браун по обвинению в убийстве Беверли Бруно, совершённом 45 лет назад. Как сообщает CBS News, раскрыть преступление помогли образцы ДНК, обнаруженные на бутылках из-под соуса и газировки.

В феврале 1981 года в квартире 35-летней Беверли было обнаружено её тело с признаками удушения электрическим шнуром. Обстановка указывала на борьбу. Алиби бойфренда подтвердилось — он находился на рабочем месте. Основным подозреваемым стал Ларри, супруг её близкой подруги; на его пальце была зафиксирована свежая рана, однако для ареста не хватило неопровержимых доказательств.

В ходе возобновлённого в 2025 году расследования дела 44-летней давности установлено, что Беверли и Тельма имели совместные ипотечные обязательства на недвижимость в Далласе. После вступления в брак Тельма и её муж Ларри требовали от Беверли полного погашения долга, на что она отвечала отказом. За несколько дней до убийства между ними произошла очередная ссора.

В 2026 году в ходе оперативных мероприятий полиция изъяла из мусорных отходов Ларри бутылки из-под соуса и газировки. Проведённая генетическая экспертиза показала совпадение ДНК-профиля с образцами крови, обнаруженными на одежде Беверли, что подтвердило его виновность.

Ранее во Владимирской области завершили расследование дела 20-летней давности об убийстве и изнасиловании 16-летней девочки. Перед судом предстанет 56-летний житель Вязников. Раскрыть дело удалось после повторных экспертиз по материалам прошлых лет. На вещественных доказательствах специалисты обнаружили ДНК-профиль фигуранта. После задержания мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.