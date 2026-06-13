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13 июня, 08:17

Неуловимую «убийцу у кинотеатра» нашли в Ленобласти спустя 16 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербурге сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 16-летней давности. В январе 2009 года у кинотеатра на Будапештской улице нашли тело мужчины с множественными колото-режущими ранами. Благодаря кропотливой работе сыщики вышли на 38-летнюю жительницу Ленинградской области, её задержали 11 июня. На допросе она созналась в содеянном.

По словам задержанной, в ту ночь между ней и жертвой вспыхнула ссора на почве личной неприязни, и она несколько раз ударила мужчину ножом, после чего скрылась. За прошедшие 16 лет подозреваемая успела получить две судимости — за мошенничество и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Борис Эльфанд
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