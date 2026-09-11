Скелет нашли в 1977-м: В США спустя 49 лет установили личность пропавшей школьницы

В США спустя 49 лет удалось установить личность девочки, чьи останки нашли ещё в 1977 году. Погибшей оказалась 15-летняя Синди Марселл Близзард, которая незадолго до этого сбежала из дома в штате Мэриленд, пишет People.

Скелетированные останки обнаружили в лесистой местности возле бывшего завода Firestone в округе Уилсон, Северная Каролина. Тогда эксперты предположили, что погибшей было от 16 до 23 лет и тело пролежало там от шести месяцев до двух лет.

Сразу установить личность девушки не удалось. Обстоятельства её смерти также оставались неизвестными, хотя следователи подозревали насильственный характер гибели. Сейчас дело расследуется как убийство.

В 2010 году специалисты получили ДНК-профиль погибшей и загрузили его в национальные базы. Совпадений тогда не нашлось.

Новый этап расследования начался в 2024 году. Следователи воспользовались современными технологиями анализа ДНК и генетической генеалогией. В результате удалось выйти на родственников девочки и подтвердить её личность.

Полиция объявила об опознании 8 сентября 2026 года. Теперь правоохранители пытаются выяснить, что произошло с Синди после её побега из дома и кто может быть причастен к её смерти.