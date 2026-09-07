Отдых в Турции дорожает: Туристам придётся привыкать к новым ценам

Турция постепенно перестаёт быть дешёвым направлением для отдыха, и туристам придётся привыкать к более высоким ценам. Об этом РИА «Новости» заявила турагент Дениз Шекер, подчеркнув, что подорожание должно сопровождаться улучшением качества услуг.

По её словам, рост стоимости отдыха связан прежде всего с увеличением расходов гостиничного бизнеса. Отелям приходится больше платить за продукты, энергию, рабочую силу, обслуживание, аренду и финансирование. При этом, по данным турецкой статистики, в июне гостиничные издержки выросли на 70,3% в годовом выражении.

«Турция больше не будет дешёвой страной для отдыха, и это само по себе не является проблемой», — отметила Шекер.

По её мнению, туристы готовы платить больше, если понимают, за что отдают деньги и получают соответствующий уровень сервиса.

Изменение цен уже сказывается на выборе путешественников: они всё чаще сравнивают Турцию с другими направлениями, оценивая соотношение стоимости и качества. Во втором квартале средние расходы туриста за одну ночь выросли до 113 долларов, однако общий турпоток сократился на 5,1%, до 15,58 миллиона человек.

Шекер считает, что турецкому туризму придётся окончательно отказаться от конкуренции за счёт низких цен.

«Главная задача теперь — убедить туриста, что более высокая стоимость отдыха оправдана качеством и уровнем услуг», — заключила она.

Ранее сообщалось, что туроператор обязан предложить замену отменённому рейсу, если перелёт входит в пакетный тур. Если туристу пришлось за свой счёт оплачивать гостиницу, питание и другие расходы из-за отмены обратного рейса, эксперт посоветовал сохранять чеки для последующего взыскания компенсации.