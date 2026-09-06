Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 06:22

Туристам объяснили, кто должен платить за отель и билеты при отмене рейса за границей

Юрист Климов: Туроператор обязан оплатить отель и еду туристам при отмене рейса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Перевозка является неотъемлемой частью пакетного тура, поэтому при отмене рейса турист не превращается в обычного пассажира, который должен сам искать себе новые билеты, пояснил юрист Ярослав Климов. По его словам, туроператор обязан предложить адекватную замену: другой самолёт, удобную стыковку или сдвиг даты вылета.

700 россиян застряли в Танзании из-за отмены рейсов — билеты с пересадками пробили ₽120 тысяч
700 россиян застряли в Танзании из-за отмены рейсов — билеты с пересадками пробили ₽120 тысяч

«Если замена ломает смысл поездки, клиент вправе требовать возврат за неиспользованную часть тура и, при срыве всей поездки, за пакет целиком», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Попытки компании переложить ответственность на отдыхающего юридически несостоятельны. Если из-за отмены обратного рейса турист застрял за границей и вынужден сам оплачивать гостиницу, трансфер и питание, необходимо обязательно сохранять все чеки. Впоследствии эти расходы можно будет взыскать с туроператора или получить компенсацию через страховую компанию, заключил эксперт.

Скидка за риск: Юрист объяснил, как защитить пассажиров при овербукинге
Скидка за риск: Юрист объяснил, как защитить пассажиров при овербукинге

Ранее туроператоры начали массово пересаживать клиентов на другие борта из-за внезапных отмен рейсов авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus в Россию. Изменения в расписании коснулись сразу нескольких популярных направлений.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar