Туристам объяснили, кто должен платить за отель и билеты при отмене рейса за границей
Юрист Климов: Туроператор обязан оплатить отель и еду туристам при отмене рейса
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Перевозка является неотъемлемой частью пакетного тура, поэтому при отмене рейса турист не превращается в обычного пассажира, который должен сам искать себе новые билеты, пояснил юрист Ярослав Климов. По его словам, туроператор обязан предложить адекватную замену: другой самолёт, удобную стыковку или сдвиг даты вылета.
«Если замена ломает смысл поездки, клиент вправе требовать возврат за неиспользованную часть тура и, при срыве всей поездки, за пакет целиком», — подчеркнул собеседник РИАМО.
Попытки компании переложить ответственность на отдыхающего юридически несостоятельны. Если из-за отмены обратного рейса турист застрял за границей и вынужден сам оплачивать гостиницу, трансфер и питание, необходимо обязательно сохранять все чеки. Впоследствии эти расходы можно будет взыскать с туроператора или получить компенсацию через страховую компанию, заключил эксперт.
Ранее туроператоры начали массово пересаживать клиентов на другие борта из-за внезапных отмен рейсов авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus в Россию. Изменения в расписании коснулись сразу нескольких популярных направлений.
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