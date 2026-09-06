Туристам объяснили, кто должен платить за отель и билеты при отмене рейса за границей

Перевозка является неотъемлемой частью пакетного тура, поэтому при отмене рейса турист не превращается в обычного пассажира, который должен сам искать себе новые билеты, пояснил юрист Ярослав Климов. По его словам, туроператор обязан предложить адекватную замену: другой самолёт, удобную стыковку или сдвиг даты вылета.

«Если замена ломает смысл поездки, клиент вправе требовать возврат за неиспользованную часть тура и, при срыве всей поездки, за пакет целиком», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Попытки компании переложить ответственность на отдыхающего юридически несостоятельны. Если из-за отмены обратного рейса турист застрял за границей и вынужден сам оплачивать гостиницу, трансфер и питание, необходимо обязательно сохранять все чеки. Впоследствии эти расходы можно будет взыскать с туроператора или получить компенсацию через страховую компанию, заключил эксперт.

Ранее туроператоры начали массово пересаживать клиентов на другие борта из-за внезапных отмен рейсов авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus в Россию. Изменения в расписании коснулись сразу нескольких популярных направлений.