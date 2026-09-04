700 россиян застряли в Танзании из-за отмены рейсов — билеты с пересадками пробили ₽120 тысяч

Не менее 700 российских туристов столкнулись с проблемами после приостановки прямых рейсов Air Tanzania между Москвой и Танзанией. Часть отдыхающих уже находится на курортах, а другие узнали об отмене поездки незадолго до вылета.

По данным SHOT, пассажиры ближайших рейсов пока не получили чётких инструкций от туроператоров и не понимают, как будет решаться ситуация.

В авиакомпании подтвердили отмену вылетов. Тем, кто приобретал билеты через турагентства, рекомендовали обращаться к ним для оформления возврата. Деньги за перелёт в обе стороны обещают вернуть. Однако купить новые билеты в последний момент оказалось значительно дороже. Если раньше прямой перелёт Москва — Занзибар и обратно обходился примерно в 73–85 тысяч рублей, то теперь варианты с пересадками стоят от 100–120 тысяч рублей.

Добраться до Танзании россиянам теперь можно только через Дубай, Доху, Стамбул, Абу-Даби, Маскат или Аддис-Абебу.

Air Tanzania была единственным перевозчиком, выполнявшим прямые рейсы между Россией и Танзанией после пятилетнего перерыва. Полёты по маршруту Москва — Занзибар запустили только 2 июля. Сегодня, 4 сентября она остановила рейсы в Москву из-за вопросов безопасности на фоне угроз Владимира Зеленского. Об аналогичном решении ранее объявили Turkish Airlines и Pegasus, они частично прекратили полеты между Москвой и Турцией.