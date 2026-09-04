Ещё одна страна отменяет рейсы в Россию на фоне угроз Зеленского

Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно прекратила выполнение рейсов между Танзанией и Москвой на фоне угроз Владимира Зеленского. Ограничения вступили в силу 4 сентября и связаны с оценкой безопасности маршрута.

Перевозчик выполнял прямые рейсы три раза в неделю в московский аэропорт Внуково. Направление запустили совсем недавно — первые самолёты начали летать 2 июля.

В Air Tanzania заявили, что решение принято после анализа условий эксплуатации маршрута. В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, а возобновление полётов будет зависеть от результатов дальнейшей оценки ситуации.

Пассажирам, у которых уже были билеты на отменённые рейсы, предложили вернуть деньги либо перенести поездку на другую дату или выбрать альтернативный маршрут без дополнительной оплаты. После приостановки прямого сообщения добраться из России в Танзанию можно будет только с пересадками.