Ещё одна страна отменяет рейсы в Россию на фоне угроз Зеленского
Air Tanzania остановила рейсы в Москву из-за вопросов безопасности
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Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно прекратила выполнение рейсов между Танзанией и Москвой на фоне угроз Владимира Зеленского. Ограничения вступили в силу 4 сентября и связаны с оценкой безопасности маршрута.
Перевозчик выполнял прямые рейсы три раза в неделю в московский аэропорт Внуково. Направление запустили совсем недавно — первые самолёты начали летать 2 июля.
В Air Tanzania заявили, что решение принято после анализа условий эксплуатации маршрута. В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, а возобновление полётов будет зависеть от результатов дальнейшей оценки ситуации.
Пассажирам, у которых уже были билеты на отменённые рейсы, предложили вернуть деньги либо перенести поездку на другую дату или выбрать альтернативный маршрут без дополнительной оплаты. После приостановки прямого сообщения добраться из России в Танзанию можно будет только с пересадками.
Решение Air Tanzania последовало на фоне повышенного внимания к безопасности гражданской авиации в российском воздушном пространстве после угроз Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал такие высказывания «заявкой на государственный терроризм». Turkish Airlines и Pegasus частично прекратили полеты между Москвой и Турцией.
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