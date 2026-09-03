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Опубликовано 3 сентября, 08:49

«С катушек слетел»: На Западе жёстко отреагировали на угрозы Зеленского самолётам в небе России

Финский военкор Хейсканен назвал угрозы Зеленского авиации РФ терроризмом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Слова Владимира Зеленского об угрозах гражданским самолётам в российском небе — это терроризм в его крайнем проявлении. Такое мнение высказал финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен в разговоре с РИА «Новости».

«Это терроризм высшей степени. Зеленский с катушек слетел и решил, что он чуть ли не бог всей земли и будет решать, что его беспилотники будут кошмарить людей, которые куда-то летят. Слов нет», — сказал Хейсканен.

Путин назвал слова Зеленского об авиации заявкой на государственный терроризм
Путин назвал слова Зеленского об авиации заявкой на государственный терроризм

Ранее сообщалось, что бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил приближение смены власти в Киеве из-за подобных заявлений. По его словам, обещания Зеленского сделать небо над Россией опасным для гражданских рейсов оторваны от реальности, тогда как российские удары продолжают доставать до военных объектов, складов и портов Украины. Политолог считает, что новая эскалация лишь усилит недовольство самим Зеленским внутри страны.

Напомним, Зеленский заявил, что из-за массированных атак беспилотников небо над Россией станет «опасным» и по сути будет «закрыто». Он рекомендовал зарубежным перевозчикам и страховщикам учитывать эти риски. В Кремле на это отреагировали жёстко: президент РФ Владимир Путин назвал такие заявления «актом государственного терроризма» и подчеркнул, что диалог с террористами вести нельзя. В МИД России также обвинили украинские власти в террористической деятельности на международном уровне.

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Вероника Бакумченко
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