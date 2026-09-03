Слова Владимира Зеленского об угрозах гражданским самолётам в российском небе — это терроризм в его крайнем проявлении. Такое мнение высказал финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен в разговоре с РИА «Новости».

«Это терроризм высшей степени. Зеленский с катушек слетел и решил, что он чуть ли не бог всей земли и будет решать, что его беспилотники будут кошмарить людей, которые куда-то летят. Слов нет», — сказал Хейсканен.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил приближение смены власти в Киеве из-за подобных заявлений. По его словам, обещания Зеленского сделать небо над Россией опасным для гражданских рейсов оторваны от реальности, тогда как российские удары продолжают доставать до военных объектов, складов и портов Украины. Политолог считает, что новая эскалация лишь усилит недовольство самим Зеленским внутри страны.

Напомним, Зеленский заявил, что из-за массированных атак беспилотников небо над Россией станет «опасным» и по сути будет «закрыто». Он рекомендовал зарубежным перевозчикам и страховщикам учитывать эти риски. В Кремле на это отреагировали жёстко: президент РФ Владимир Путин назвал такие заявления «актом государственного терроризма» и подчеркнул, что диалог с террористами вести нельзя. В МИД России также обвинили украинские власти в террористической деятельности на международном уровне.