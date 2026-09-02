Туроператоры пересаживают клиентов на другие рейсы из-за отмен Pegasus

Российских клиентов турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus оперативно распределяют по другим бортам, а также предоставляют им транспорт и номера в гостиницах. О сложившейся ситуации рассказали ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По предварительным данным, причина отмены нескольких рейсов 2 сентября кроется в изменении расписания. Это связано с закрытием неба над рядом российских регионов.

Ранее стало известно, что Turkish Airlines и Pegasus частично прекратили полеты между Москвой и Турцией. Произошло это в том числе на фоне временных ограничений, введенных минувшей ночью и утром в столичных аэропортах.

Сейчас туроператоры ожидают уточненных сведений от авиакомпаний. Если путешественник приобрел пакетный тур, обновленная информация должна отражаться в каждой заявке отдельно. Туристам советуют поддерживать контакт со своим агентом.

Тем, кто купил только билет (в том числе через GDS), следует уточнять детали отмены или переноса напрямую у перевозчика.