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Опубликовано 2 сентября, 12:31

Генконсульство РФ взяло на контроль отмену рейсов Pegasus из Турции

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Генеральное консульство России держит на контроле ситуацию с отменой ряда рейсов турецкой авиакомпании Pegasus в РФ. Пассажирам при необходимости предоставляют гостиницы, питание и напитки, сообщили РИА «Новости» в диппредставительстве.

«По информации авиакомпании, отменены несколько рейсов в Россию. Пассажирам при необходимости предоставляются размещение в отеле, питание и напитки. Генеральное консульство продолжит держать данный вопрос на контроле», — заявили дипломаты.

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В ночь на 2 сентября Pegasus отменила несколько рейсов между Турцией и российскими городами. Изменения затронули в том числе направления между Стамбулом и Москвой, Стамбулом и Санкт-Петербургом, а также рейсы из Бодрума, Измира и Даламана. Несколько самолётов, уже вылетевших в Россию, вернулись в турецкие аэропорты.

Сама авиакомпания объяснила отмены «техническими и операционными причинами». В Pegasus заявили, что с 2 сентября полётная программа в Россию должна выполняться в обычном режиме, а для пассажиров отменённых рейсов планируются дополнительные вылеты.

Во Внуково сообщили, что только 2 сентября перевозчик отменил шесть рейсов на прилёт и столько же на вылет. На следующие даты подтверждённых отмен на данный момент нет.

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Александра Вишнякова
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