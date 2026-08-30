Скидка за риск: Юрист объяснил, как защитить пассажиров при овербукинге

При легализации овербукинга билеты сверх числа мест в самолёте стоит продавать со скидкой 50–70% и с обязательным предупреждением об отсутствии гарантии посадки, предположил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, такие условия позволят пассажиру заранее решить, готов ли он рисковать ради более дешёвого перелёта.

Если места на борту всё-таки не хватит, перевозчик сможет вернуть деньги или предложить другой рейс. При этом условия компенсации и дальнейшей перевозки должны быть заранее прописаны, чтобы пассажир понимал последствия покупки такого билета.

«Авиакомпания сможет продолжать продавать на рейс больше билетов, чем есть на самом деле, но должна будет предоставить большую скидку — 50–70 процентов — и заранее предупредить пассажиров о том, что они приобретают билеты по схеме овербукинга», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, Минтранс РФ готовит изменения в Воздушный кодекс, которые позволят официально использовать овербукинг. При разработке механизма главным условием станет защита прав пассажиров.