Никитин назвал условие запуска беспилотных автобусов в России

Беспилотные автобусы смогут полноценно выйти на российские дороги только после того, как их безопасность будет доказана во всех возможных дорожных условиях. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, автоматизация пассажирских перевозок остаётся одним из перспективных направлений, однако запуск автобусов без водителей требует гораздо более строгих требований, чем использование беспилотного транспорта для перевозки грузов.

«Одно дело — возить грузы, и совсем другое — запустить автобус без водителя с пассажирами в салоне. Это требует создания принципиально новой нормативно-правовой и технологической базы. Безопасность людей — это абсолютный, непререкаемый приоритет», — сказал Никитин РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что одной готовности самой технологии недостаточно. Перед массовым запуском необходимо урегулировать вопросы безопасности движения, киберзащиты, страхования, ответственности при авариях и работы удалённых операторов.

«Должна быть доказана стопроцентная надёжность системы в любых дорожных условиях», — отметил глава Минтранса.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным транспортом — изменения затронут поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях и такси. Минтранс утвердил несколько новых способов оплаты: при наличии оборудования пассажиры смогут использовать NFC, Единую биометрическую систему и приложение «Макс» для подтверждения льгот.