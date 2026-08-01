С 1 сентября в России изменятся правила перевозок в такси и автобусах

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным транспортом. Изменения затронут поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях, легковых такси, а также перевозки по заказу. Новые нормы утвердил Минтранс России.

Документ вводит несколько новых способов оплаты проезда и посадки. Если перевозчик располагает необходимым оборудованием, пассажиры смогут использовать технологию NFC. Кроме того, оформить билет и пройти посадку разрешат через Единую биометрическую систему. При наличии технической возможности подтвердить право на льготный проезд также получится через приложение «Макс».

Перевозчики начнут подробнее информировать пассажиров об условиях поездки. Если на одном маршруте действуют разные тарифы в зависимости от уровня комфорта, в билете появятся соответствующие сведения. Пассажиры заранее увидят, есть ли в транспорте кондиционер, туалет, аудио- и видеосистема, а также багажные полки. Эту информацию перевозчики разместят до покупки билета — на сайте, в мобильном приложении, в кассах и других сервисах продажи.

Изменятся и требования к информации внутри салона. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые выполняют регулярные перевозки, должны будут разместить не только сведения о водителе, но и контактный номер телефона перевозчика.

Минтранс также уточнил правила пользования инфраструктурой автовокзалов и автостанций. Пассажиры получат право бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами за час до отправления рейса и в течение часа после прибытия. Ранее такой временной интервал правила не определяли.

Как писал Life.ru, также с 1 сентября 2026 года изменятся правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Для пассажиров с инвалидностью упростят оформление билетов на специализированные места, а вернуть билеты на пригородные поезда с указанием мест станет проще через онлайн-сервисы перевозчиков.