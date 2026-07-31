В России с 1 сентября изменятся правила покупки и возврата ж/д билетов

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Изменения коснутся оформления билетов для пассажиров с инвалидностью, а также порядка возврата билетов на пригородные поезда.

Согласно приказу Министерства транспорта России, пассажиры с инвалидностью смогут быстрее оформлять билеты на специализированные места. Система самостоятельно проверит право на льготный проезд через межведомственное электронное взаимодействие. При покупке билета достаточно указать паспортные данные и СНИЛС. Предъявлять бумажные документы, подтверждающие инвалидность, больше не понадобится.

Ещё одно изменение затронет пассажиров, которые не пользуются креслами-колясками. Им больше не придётся заранее сообщать перевозчику об ограничении жизнедеятельности.

Также изменится порядок возврата билетов на пригородные поезда с указанием мест. Сейчас оформить возврат можно только через билетную кассу. После вступления новых правил перевозчики получат право принимать такие заявления и через другие каналы продаж, включая официальные сайты и мобильные приложения. Конкретные условия возврата каждая компания определит самостоятельно. Эти изменения предусматривает приказ Минтранса России № 4 от 12 января 2026 года, который вступит в силу 1 сентября.

Кроме того, с 1 сентября в России начнут действовать новые требования к режиму труда и отдыха водителей. Минтранс сохранил максимальную продолжительность рабочей недели на уровне 40 часов. При суммированном учёте рабочего времени продолжительность одной смены, как и раньше, не должна превышать 10 часов.