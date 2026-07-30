В России с 1 сентября меняют нормы режима работы и отдыха водителей

В России с 1 сентября вступают в силу новые требования к режиму работы и отдыха водителей, утверждённые приказом Минтранса. О наличии данного документа сообщает ТАСС со ссылкой на изученную редакцией копию приказа.

Установленные нормы предписывают, что рабочее время водителей не может превышать 40 часов в неделю. Однако правилами допускается суммированный учёт рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до трёх месяцев.

При суммированном учёте рабочего времени продолжительность смены, как и прежде, ограничена 10 часами. Однако допускается её увеличение на 2 часа при разделении рабочего дня на части, но не более двух раз в неделю. В отдельных случаях смена может быть продлена до 12 часов — для таксистов, инкассаторов, водителей, обслуживающих медицинские, коммунальные и аварийные службы, организации связи, телерадиокомпании, а также для водителей-вахтовиков, сотрудников, обслуживающих руководителей организаций, и водителей регулярных городских и пригородных маршрутов. Разделение смены на части возможно только с согласия водителя.

Новые правила устанавливают, что при длительности смены более 4 часов водителю должен быть обеспечен перерыв для отдыха и питания длительностью от 30 минут до 2 часов. При продолжительности смены свыше 8 часов допускается разделение времени отдыха на два перерыва.

В состав рабочего времени водителей теперь также включаются специальные перерывы, предназначенные для отдыха от управления транспортным средством, а также время, затрачиваемое на выполнение работ, не связанных непосредственно с управлением машины. Что касается еженедельного отдыха, его продолжительность должна составлять не менее 45 часов. При этом допускается сокращение этого периода до 24 часов, однако эта разница должна быть использована в течение следующих трёх недель.

Действие требований охватывает профессиональных водителей, водителей-индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями водителей. Исключение составляют перевозки, осуществляемые для органов власти, международные автомобильные перевозки, перемещения внутри территорий предприятий, легковые автомобили ведомственной охраны, пожарная и аварийно-спасательная техника, машины скорой медицинской помощи, а также транспорт отдельных специальных служб. Приказ действует до 1 сентября 2032 года.

Ранее Госавтоинспекция России официально опровергла сведения о введении с 1 августа обязательной проверки бумажных бланков европротокола сотрудниками ведомства. Данная информация, распространяемая в медиапространстве, не имеет под собой правовых оснований и является недостоверной. В ведомстве подчеркнули, что список документов, обязательных к предъявлению инспектору, строго регламентирован пунктом 2.1 ПДД РФ, и бумажные бланки европротокола в него не включены.