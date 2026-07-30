«Сам факт очень важен»: Онищенко поддержал новые правила труда и отдыха для водителей

В России поддержали обновлённые нормы труда и отдыха для водителей, назвав их важным шагом с точки зрения безопасности и защиты прав человека. С таким мнением в разговоре с Life.ru выступил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, современные автомобили, особенно китайские, уже оснащены системами слежения за состоянием водителя — камеры предупреждают, если человек начинает засыпать за рулём.

«Сам факт, что устанавливается такая норма, очень важен», — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что труд водителя «операторский»: физической нагрузки почти нет, но мозг работает в постоянном напряжении.

«Этот диссонанс между работой мозга и обездвиженным телом сам по себе вреден», — пояснил академик.

По его мнению, чёткие правила отдыха помогут профилактировать заболевания, связанные с такой работой. Он также напомнил, что похожий подход уже давно применяется для локомотивных бригад и авиационных экипажей — там всегда есть резервный специалист на случай чрезвычайной ситуации. Онищенко добавил, что научные учреждения продолжают изучать влияние стресса и усталости на водителей, особенно в условиях роста скоростей — например, на высокоскоростных железнодорожных магистралях.

«Контроль состояния здоровья водителя как гаранта безопасности — это серьёзная медицинская проблема», — заключил он.

Напомним, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила для водителей: рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю. Однако можно суммировать учёт за месяц или даже за три месяца — так разрешается в некоторых случаях.