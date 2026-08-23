Аптечки вместо медпунктов: В России изменили требования к оснащению автовокзалов
Пункты медпомощи исключили из обязательных объектов на автовокзалах
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
С 1 сентября вступают в силу изменения в требованиях к автовокзалам и автостанциям. Пункты медицинской помощи исключили из перечня обязательных объектов, сообщает ТАСС.
Вместо них на транспортных узлах должны появиться аптечки с медицинскими изделиями. Также из списка обязательных убрали пункты общественного питания. Обязательными останутся билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребёнка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей.
Кроме того, на вокзалах и станциях по-прежнему должны быть оборудованы перроны для посадки пассажиров с асфальтобетонным или бетонным покрытием, а также стоянки для автобусов. Залы ожидания и перроны оснастят системами громкой связи и информационными табло.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным транспортом — изменения затронут поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях и такси. Минтранс утвердил несколько новых способов оплаты: при наличии оборудования пассажиры смогут использовать NFC, Единую биометрическую систему и приложение «Макс» для подтверждения льгот.
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