Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Пассажиров российских авиарейсов в будущем могут коснуться новые правила бронирования: Минтранс готовит законодательные изменения, которые позволят официально использовать овербукинг. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что при разработке механизма главным условием должна стать защита прав путешественников.

По словам министра, ведомство подробно изучило международный опыт применения овербукинга и теперь вместе с другими структурами готовит изменения в Воздушный кодекс. Речь идёт о создании понятных правил, которые будут учитывать интересы как пассажиров, так и авиакомпаний.

«Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полётов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров», – заявил Никитин в интервью РИА «Новости».

Министр объяснил, что овербукинг изначально появился как инструмент для эффективного использования свободных кресел. На рейсах регулярно бывают пассажиры, которые в последний момент отменяют поездку, опаздывают или просто не приходят на посадку. По словам Никитина, благодаря овербукингу освободившиеся места можно предлагать тем людям, которым необходимо улететь именно этим рейсом. При этом действующий порядок требует доработки, чтобы заранее определить права и гарантии всех участников.

Минтранс обсуждает будущие изменения с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей. Окончательные решения, подчеркнул министр, будут приняты только после обсуждения всех предложений.

«Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не ограничения, а ещё больше возможностей для планирования своих поездок», – подчеркнул Никитин.

Ранее Life.ru писал о других изменениях, которые Минтранс готовит для авиационной отрасли. С 1 сентября в России обновляются требования к вертодромам, регистрации гражданских самолётов и проведению контрольных полётов. Новые правила призваны повысить безопасность и сделать процедуры в сфере воздушного транспорта более прозрачными.