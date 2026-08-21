Минтранс: Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Из фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», ушедших под воду в Керченском проливе в 2024 году, полностью выкачали мазут. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» представители Минтранса России по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.
Результаты работ проверила и подтвердила отдельная комиссия. В неё вошли представители МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы.
Также в тексте сообщения отмечено, что завершилась отсыпка пляжей, которые пострадали из-за аварии. Роспотребнадзор уже выдал разрешения на работу 111 пляжам Анапы.
При этом специалисты продолжают наблюдать за акваторией Чёрного моря, а также за берегами Кубани и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов вдоль побережья, как отметили представители ведомства, пока не находили.
В минтрансе также рассказали, что в общей сложности в ликвидации последствий аварии заняты 758 человек и 187 единиц техники.
Напомним, ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекло за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. На фоне случившегося Роспотребнадзор вынес вердикт: порядка 150 пляжных территорий в Анапе официально были признаны токсичными и закрыты для посещения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.