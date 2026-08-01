Не только мазут: Туристов научили оценивать безопасность пляжей за пять минут

Бактериальное загрязнение морской воды бытовыми стоками встречается на курортах чаще нефтяного и может оставаться незаметным, предупредила кандидат химических наук, декан факультета управления «ТИСБИ» Евгения Уткина. По её словам, прозрачная на вид вода иногда содержит кишечную палочку и другие патогены в концентрациях, превышающих норму.

В беседе с «Газетой.ru» эксперт пояснила, что мазут обычно выдаёт себя липкими пятнами на песке, радужной плёнкой, сгустками у берега и резким запахом топлива. Бактерии визуально обнаружить сложнее — насторожить должны мутная вода после ливня, близость канализационного коллектора или устья реки, а также жалобы отдыхающих на расстройство желудка.

Зелёная вода и запах гнили в Чёрном море чаще связаны с цветением водорослей, которое может указывать на повышенную бактериальную нагрузку. Однако достоверно оценить безопасность купания можно только по данным Роспотребнадзора.

«Проверка одного пляжа на обе угрозы занимает не больше пяти минут: осмотрите песок и гальку на липкие пятна, посмотрите на воду против солнца, принюхайтесь, оцените мутность, узнайте, нет ли рядом устья реки или канализационного выпуска, и сверьтесь с данными Роспотребнадзора именно по этому участку берега», — отметила специалсит.

Ранее Правительство России сообщило о начале пляжного сезона на черноморском побережье. Разрешительные документы от Роспотребнадзора на данный момент получили 100 зон отдыха в Анапе, ещё 12 пляжей находятся на стадии экспертизы.