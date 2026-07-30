Сгореть за пару бокалов: Дерматолог предупредила об опасности алкоголя на пляже

Многие замечали, что после нескольких бокалов алкоголя на пляже кожа краснеет гораздо быстрее. Это не случайность: спиртные напитки повышают вероятность солнечных ожогов. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог «СМ-Клиника» Алла Антипова.

Алкоголь одновременно воздействует сразу на несколько механизмов, которые помогают организму защищаться от перегрева и ультрафиолетового излучения. После употребления алкоголя расширяются поверхностные кровеносные сосуды, поэтому кожа становится краснее. Многие принимают это за красивый загар, хотя на самом деле это проявление сосудистой реакции и воспаления. В таком состоянии кожа оказывается более чувствительной к солнечному излучению. Алла Антипова Врач-дерматолог «СМ-Клиника»

Ещё один важный фактор — обезвоживание. Этанол обладает мочегонным действием, поэтому организм быстрее теряет жидкость. Вместе с этим ухудшается состояние кожи: она становится более сухой, снижаются её защитные свойства, а риск солнечных ожогов возрастает.

Алкоголь также влияет на восприятие собственного состояния. Под действием спиртного нарушается терморегуляция, снижается чувствительность к жаре и боли. Человек может долго не замечать, что кожа уже получила серьёзное повреждение. Кроме того, после алкоголя люди чаще засыпают на солнце или забывают вовремя обновить солнцезащитный крем.

Опасность заключается не только в ожогах. Исследования показывают, что сочетание алкоголя и ультрафиолетового излучения усиливает образование свободных радикалов и оксидативный стресс. Это ускоряет разрушение коллагена, способствует преждевременному старению кожи и при регулярном воздействии повышает риск развития некоторых злокачественных новообразований кожи.

«Чтобы снизить риски, рекомендуется отказаться от алкоголя перед длительным пребыванием на солнце, регулярно использовать солнцезащитные средства, носить головной убор, поддерживать достаточный питьевой режим и не проводить много времени под прямыми солнечными лучами, особенно в часы их максимальной активности», — отмечает эксперт.

Если солнечный ожог всё же произошёл, необходимо сразу уйти в тень, начать охлаждать кожу и при необходимости использовать рекомендованные врачом средства для лечения ожогов. Самое главное — помнить, что алкоголь и активное солнце плохо сочетаются. Быстрое покраснение кожи в такой ситуации — это не красивый загар, а признак повреждения.

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