Меньше мозг, хуже самоконтроль: как всего одна рюмка водки и вина разрушает организм

Психиатр-нарколог, основательница Клиники доктора Калюжной Марина Калюжная предупредила о разрушительном влиянии алкоголя на мозг. По её словам, даже одна рюмка снижает скорость реакции и качество принятия решений на несколько часов, а при регулярном употреблении мозг физически уменьшается в объёме, особенно страдают кора и лобная зона.

Врач отметила в беседе с «Лентой.ру», что у некоторых людей формируется алкогольная деменция — состояние, похожее на старческое слабоумие, но развивающееся уже в 40–50 лет. Даже небольшие дозы спиртного негативно влияют на зоны мозга, отвечающие за самоконтроль, планирование и оценку последствий.

Калюжная призвала после бокала вина не садиться за руль и не подписывать важные документы. Она подчеркнула, что последствия даже одного употребления могут быть серьёзными, а регулярное распитие спиртного ведёт к необратимым изменениям. Поэтому врач рекомендует полностью отказаться от алкоголя для сохранения когнитивного здоровья.

Ранее врач-невропатолог Ярослав Пустынников рассказал, что регулярное употребление алкоголя наносит серьёзный ущерб сердечно-сосудистой системе — этанол вызывает спазм артерий, нарушает сердечный ритм, повышает давление и делает сосуды хрупкими, что создаёт риск сосудистой катастрофы. Также спиртное ухудшает свёртываемость крови, делая её более густой и вязкой, увеличивая уровень тромбоцитов и риск образования тромбов, которые могут закупорить артерию и привести к ишемическому инсульту.