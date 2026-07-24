Таблетка от похмелья: Врач раскрыл, какой элемент позволяет пить и не пьянеть

Регулярное употребление спиртного даже на фоне полноценного питания может привести к дефициту цинка, и это не просто побочный эффект, а замкнутый круг: нехватка цинка, в свою очередь, усугубляет токсическое действие алкоголя, ослабляя барьерную функцию кишечника, усиливая окислительный стресс и утяжеляя поражение печени. Об этом Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ Функционального питания Андрей Скальный.

Алкоголь мешает цинку как минимум тремя способами: он нарушает всасывание, блокируя транспортные белки в кишечнике, из‑за чего усвоение цинка из пищи и добавок падает на 45–60 % уже после однократного приёма; усиливает выведение, повышая экскрецию цинка с мочой даже при умеренных дозах; и сбивает обмен в печени, нарушая связывание цинка с транспортными белками, при этом на фоне хронической интоксикации нередко растёт уровень меди, что создаёт дополнительный дисбаланс. Андрей Скальный Кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ Функционального питания

Вывод отсюда довольно прямой: если вы принимаете цинк в виде добавок, на время курса от алкоголя лучше отказаться, тогда как если вы просто следите за рационом и иногда позволяете себе бокал вина, острой проблемы, скорее всего, не возникнет, потому что речь идёт именно о систематическом употреблении.

«Теперь о похмелье — связь здесь действительно есть, но цинк работает не как волшебная таблетка, а как поддержка, помогающая организму быстрее восстановиться за счёт нескольких механизмов», — отметил эксперт.

Прежде всего он восполняет тот самый дефицит, который спровоцирован алкоголем, а поскольку цинк нужен для работы сотен ферментов, участвующих в детоксикации и клеточном восстановлении, его добавление запускает эти процессы. Кроме того, цинк поддерживает печень: он оказывает гепатопротективное действие, снижает окислительный стресс, помогает сохранять уровень глутатиона, ключевого антиоксиданта, и смягчает токсическое поражение печени.

Есть данные, что цинк может повышать активность алкогольдегидрогеназы — фермента, запускающего первичное расщепление этанола, что потенциально ускоряет переработку алкоголя, а также он укрепляет кишечный барьер, который под действием спиртного становится проницаемым, из‑за чего токсины из кишечника попадают в кровь и усиливают интоксикацию. Приём цинка способен смягчить головную боль, тошноту, слабость и разбитость, но только в комплексе с другими мерами: обильным питьём, сорбентами, отдыхом и витаминами группы B, C и магнием. При тяжёлом похмелье лучше всё же обратиться к врачу. Иногда цинк включают в состав специальных БАДов «от похмелья» вместе с янтарной кислотой или расторопшей, и тогда компоненты работают синергично, усиливая друг друга.

Не менее интересна связь цинка со спортом, и здесь она тоже двусторонняя: интенсивные регулярные нагрузки повышают потребность организма в этом микроэлементе, потому что усиливается его расход в белковом обмене, необходимом для роста и восстановления мышц, часть цинка теряется с потом и через другие пути, а кроме того, тренировки создают окислительный стресс, для нейтрализации которого цинк просто необходим, поскольку он входит в состав антиоксидантных ферментов.

Когда уровень цинка в норме, он улучшает синтез белка и восстановление мышечных волокон, помогает эффективнее идти энергообмену и выведению молочной кислоты, что отсрочивает усталость, а также укрепляет иммунитет, который после тяжёлых нагрузок временно ослабевает. При дефиците цинка, напротив, молочная кислота накапливается быстрее, восстановление затягивается, а организм становится более уязвимым для инфекций.

На практике первым шагом всегда должна быть коррекция рациона: стоит добавить в меню мясо, морепродукты, особенно устрицы, рыбу, сыр, тыквенные семечки и орехи, а для лучшего усвоения цинка важно получать достаточное количество животного белка, витаминов А и В6. Что касается добавок, их стоит принимать только по показаниям, поскольку длительный неконтролируемый приём высоких доз цинка нарушает усвоение других важных минералов — меди и железа, а также следует учитывать взаимодействие с кальцием и фитатами, которые мешают всасыванию.

«Если вы заметили, что стали быстрее уставать, чаще болеть или дольше восстанавливаться после тренировок, это повод проверить уровень цинка в организме; профилактический приём возможен, но оптимальную дозировку и длительность курса должен подбирать специалист на основании обследования, чтобы не навредить себе излишней самонадеянностью», — заключил врач.

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