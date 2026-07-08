Зумеры романтизируют похмелье с «гниением» в постели, как бунт против биохакинга

В TikTok набирает обороты новый тренд: молодые люди поколения Z романтизируют своё похмелье, выставляя напоказ мешки под глазами и «гниение» в постели. Для них это способ дерзко противопоставить себя культуре оптимизации тела и биохакинга, пишет The Guardin.

«Романтично отмечаю своё похмелье, потому что я молодая девушка, а это значит, что я отлично провела вечер», — подписала одна из тиктокерш видео, где танцует, чистя зубы, в огромной толстовке.

Другая блогерша превратила плохое самочувствие в хвастовство: «Я гнию в своей нью-йоркской квартире и страдаю от похмелья после того, как бегала по Нью-Йорку до самого рассвета».

По словам Дэйва Инфанте, автора информационного бюллетеня Fingers, алкоголь и похмелье в соцсетях затрагивают образ «яркой разрушительной личности», беззаботной девушки. Он заявил, что это всегда был привлекательный образ для молодёжи.

Другая блогерша Аллана Блумберг признаётся, что романтизация помогает ей не валяться в постели: «Вы можете обмануть себя, думая, что ваше похмелье ненастоящее, и почувствовать себя как в романтической комедии».

Поколение Z, которое часто называют «разумным» из-за снижения потребления алкоголя, всё же сталкивается с похмельем — и превращает это в воспоминание после редкой вечеринки. Эксперты отмечают, что видео в соцсетях никогда не показывают слишком откровенные детали, а романтизируют обычное похмелье, а не рискованное поведение.

«Людям надоело слушать о культуре здорового образа жизни. Они говорят, что баланс — это нормально», — резюмирует редактор Punch Мэри Энн Порто.

Ранее врач-психиатр Алексей Вилков пояснил, что алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, развивающееся постепенно, и на первой стадии формируется психологическая зависимость, когда человек использует алкоголь для снятия стресса, не признавая проблемы. Со временем возникает физическая зависимость с абстинентным синдромом, и облегчение приносит только новая доза, что свидетельствует о развитии болезни.