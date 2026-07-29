«Известная заначка»: Криминалист предупредил, почему на пляже нельзя прятать ключи от авто в обувь

Отправляясь купаться, многие прячут ключи от автомобиля в кроссовки или другую обувь, считая это надёжным местом. Однако криминалист Михаил Игнатов заявил Life.ru, что преступники давно знают об этой уловке и могут воспользоваться беспечностью отдыхающих.

Многие любят прятать ключи в кроссовки, но это очень известная заначка. Те, кто занимается кражами, прекрасно знают эти места. Лучше всего договориться с людьми, которые находятся рядом, чтобы они присмотрели за вещами. Многие так и делают: сначала один идёт поплавать, а другой смотрит за вещами, потом наоборот. Оставлять вещи бесхозными ни в коем случае нельзя. Это чревато нехорошими последствиями. Михаил Игнатов Криминалист

По словам Игнатова, в последние годы на пляжах злоумышленники всё чаще обращают внимание не только на телефоны, но и на ключи от автомобилей вместе с брелоками. Пока владелец находится в воде, преступник может незаметно забрать содержимое машины или попытаться угнать транспорт, а затем вернуть ключ на прежнее место, чтобы кража не сразу стала очевидной.

Эксперт подчеркнул, что утверждение о том, будто мобильные телефоны на пляжах не трогают, не соответствует действительности. Их также похищают, особенно неопытные злоумышленники. После этого такие устройства могут продавать за небольшие деньги — на запчасти или для личного использования. Однако вычислить краденые гаджеты обычно удаётся достаточно быстро.

Особое внимание преступники уделяют деньгам и банковским картам. Получив доступ к ним, они стараются оперативно отправиться к банкомату и снять наличные, пока владелец отдыхает у воды. При этом злоумышленники пытаются скрыть лицо от камер видеонаблюдения, но, как отметил криминалист, это часто не помогает — многих таких нарушителей удаётся установить.

Из салона автомобиля воры могут забрать практически всё, что представляет хоть какую-то ценность. В список добычи попадают дорогие инструменты, техника и даже небольшие вещи, которые можно быстро вынести. По словам Игнатова, времени у преступников обычно немного, поэтому они хватают всё, что оказывается под рукой.

В некоторых случаях дело может закончиться угоном машины. Если у злоумышленников есть налаженные каналы сбыта, автомобиль могут быстро перегнать в специальное место хранения, где его начнут разбирать на детали. Пока хозяин продолжает отдыхать на пляже, транспорт уже может исчезнуть.

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