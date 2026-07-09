Подростки нашли ключ от пункта выдачи и украли 200 посылок на Камчатке

Два подростка украли не менее 200 посылок из пункта выдачи заказов на Камчатке. 15-летняя девушка и 17-летний парень нашли ключ от склада и вывезли всю добычу на такси.

Всё началось с того, что ребята зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Там они обнаружили спрятанный ключ от пункта выдачи, который работал рядом. Подростки решили забрать всё содержимое склада.

Чтобы камеры видеонаблюдения их не записали, юные воры попытались перерезать провода. Однако они ошиблись и вывели из строя офисную технику. Камера продолжила работать и зафиксировала всё происходящее.

Подростки сложили посылки в картонные коробки и мешки. Они вывезли добычу на такси и спрятали недалеко от дома парня. Теперь прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение. Дело передали в городской суд.

«Они обвиняются в краже (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Москве 17-летний парень стал жертвой грабежа при попытке обменять деньги на криптовалюту. Жительница Подмосковья дала сыну полтора миллиона рублей, вырученных от продажи автомобиля, и отправила его в деловой центр «Москва-Сити». В подземном переходе у парня вырвали пакет с наличными.