Подростка ограбили при попытке обменять ₽1,5 млн на криптовалюту в «Москве-Сити»

В Москве 17-летний парень стал жертвой грабежа при попытке обменять деньги на криптовалюту. Жительница Подмосковья дала сыну 1,5 миллиона рублей, вырученных от продажи автомобиля, и отправила его в деловой центр «Москва-Сити».

В Москве подростка ограбили при попытке обменять 1,5 млн рублей на крипту. Видео © MAX / Петровка, 38

В обменнике подростку отказали. На первом этаже к нему и его друзьям подошли трое незнакомцев и стали требовать пояснить происхождение денег. Молодые люди попытались уехать на такси, однако злоумышленники вытолкали их из машины, а в подземном переходе вырвали пакет с наличными.

По данным МВД, двоих грабителей задержали в хостеле на Ленинском проспекте, третьего — на Пресненской набережной, недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что у российской блогерши и визового агента Амины в пятизвёздочном отеле Kempinski Antalya в Турции украли 18 тысяч долларов из номера, пока она гуляла с семьёй. Причём деньги (40 тысяч долларов) были выручены от продажи квартиры и задекларированы. Вернувшись, она обнаружила пропажу, но персонал отказался показать записи с камер.